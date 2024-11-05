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Начальник отделения в архангельских "Россетях" украл 700 изоляторов

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией  государственного обвинителя и признал 44- летнего жителя областного центра виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием  своего служебного положения, в крупном  размере).

Установлено, что обвиняемый, являясь начальником службы воздушных линий производственного отделения «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», материально-ответственным лицом, используя свое служебное положение, присвоил с целью личного обогащения имущество общества.

С 20.05.2023 по 22.11.2023 осужденный дал указание подчиненным работникам, не подозревающим о его преступных намерениях,  вывезти со склада Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на дачный участок подчиненного работника не менее 700 изоляторов, принадлежащих ПАО «Россети Северо-Запад», которые в последующем продал, чем причинил организации крупный ущерб на сумму более 720 тысяч рублей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

  Приговор суда не вступил в законную силу.

27 ноябрь 10:13 | : Скандалы

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