В Архангельске по вине чиновника от удара током погиб ребенок

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего должностного лица производственного отделения «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», который обвиняется по по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей в следствие недобросовестного и небрежного отношения к службе и обязанностей по должности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, обвиняемый, зная о дефектах здания трансформаторной подстанции № 196, расположенной по ул. Котласская, д. 11, строение 1, не принял неотложных мер, исключающих несанкционированное проникновение на объект посторонних лиц.

В следствии этого 27.05.2025 9-летний ребенок проник в здание трансформаторной подстанции, где задел рукой провод воздушной линии электропередачи, находящийся под напряжением, в результате чего получил электротравму и скончался.

Обвиняемый вину признал в полном объеме, компенсировал потерпевшим моральный вред.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 293 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.