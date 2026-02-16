Вологодские дорожники навредили архенгельскому лососю

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о сохранении водных биологических ресурсов.

Установлено, что ФКУ «Упрдор «Холмогоры» не исполнило обязанность по компенсации ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания в результате проведения работ по реконструкции автомобильной дороги на участке М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск в Архангельской области на территории Вельского муниципального округа, пересекающей водные объекты рыбохозяйственного значения: реки Угреньга, Сельменьга, Пустыньга, Шавшуга, ручей Каменский и два ручья без названия.

Решением Вологодского городского суда Вологодской области по исковому заявлению природоохранного прокурора заказчик строительства обязан провести мероприятия по искусственному воспроизводству (выращиванию) на рыбоводном предприятии 2096 экземпляров молоди атлантического лосося (семги) с последующим выпуском их в естественную среду обитания.

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле специализированной прокуратуры.