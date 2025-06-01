Подтопление в Мезенском округе взято под контроль прокуратуры

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения водного законодательства, по результатам которой установлено, что границы зон подтопления не установлены на примыкающих к рекам Мезень и Пёза территориях.

В целях устранения нарушений Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой в суд направлено исковое заявление.

Решением Лешуконского районного суда требования прокурора удовлетворены, на министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области возложена обязанность подготовить и согласовать в установленном порядке предложения об определении границ зон подтопления в отношении территорий, прилегающих к рекам Мезень и Пёза на территории Мезенского муниципального округа.

Решение суда вступило в законную силу.