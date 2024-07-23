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Администрацию Новодвинска обязали организовать собачью площадку

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об ответственном обращении с животными, по результатам которой установлено, что на территории городского округа «Город Новодвинск» не созданы площадки для выгула домашних животных, что не позволяет обеспечить безопасность граждан.

В целях устранения нарушений Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой в суд направлено исковое заявление. Решением Новодвинского городского суда требования прокурора удовлетворены, на администрацию городского округа «Город Новодвинск» возложена обязанность обеспечить создание площадок для выгула животных на территории г. Новодвинска в соответствии с требованиями законодательства об ответственном обращении с животными.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.

30 август 15:30 | : Скандалы

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