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Прокуратура указала администрации Архангельска на сугробы в городе

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения требований природоохранного законодательства при размещении загрязненного снега от уборки улиц в Архангельске.

Установлено, что контроль за выполнением работ по содержанию улично-дорожной сети Архангельска надлежащим образом не осуществляется, вывоз образующихся снежных масс на территории города на места, отвечающие установленным требованиям природоохранного законодательства, департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа «Город Архангельск» не обеспечен. 

Осмотрами зафиксированы факты складирования снежных масс на съезде с Кузнечевского моста в Соломбальский округ, около домов 83, 131, 154 по пр. Ломоносова, д. 1 по ул. Кировская, д. 117 по ул. Набережная Северной Двины и других местах в Архангельске.  При уборке пешеходных пролетов автомобильных мостовых переходов через водные объекты в черте                                        Архангельска механизированным способом снег убирается на ледовое покрытие водных объектов.

В этой связи директору департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа «Город Архангельск» и генеральному директору АО «Мезенское дорожное управление» внесены представления. 

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

19 февраль 13:10 | : Скандалы

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