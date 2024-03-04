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Автодорога М-8 "Холмогоры" признана опасной для жизни

Прокуратурой Холмогорского района проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой выявлены факты несоответствия технического состояния участков автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск», за содержание которых отвечает ООО «Автодороги», установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам. 

Установлено, что в конце марта 2024 года на 1027 км автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» образовались две выбоины, которые послужили условием для возникновения 29 и 31 марта 2024 года двух дорожно-транспортных происшествий, в результате которых транспортные средства получили механические повреждения.

По фактам выявленных нарушений законодательства о безопасности дорожного движения прокуратурой района в отношении должностного лица 
 ООО «Автодороги» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение должностным лицом, ответственным за состояние дорог, требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), по результатам рассмотрения которого мировым судьей судебного участка № 2 Холмогорского судебного района Архангельской области принято решение о привлечении должностного лица дорожной организации к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило, штраф уплачен.

В целях устранения нарушений закона руководителю ООО «Автодороги» внесено представление. 

Устранение выявленных нарушений требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения находится на контроле в прокуратуре района.

09 июль 16:55 | : Скандалы

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