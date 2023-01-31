Прокурор с трудом добился освещения дороги в деревне Боброво

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, безопасности дорожного движения при содержании региональной автомобильной дороги «Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень» на участке, проходящем через дер. Боброво.

Содержание этого участка не осуществляется в соответствии с нормативными требованиями – стационарное электрическое освещение автомобильной дороги, проходящей через дер. Боброво, отсутствует. Данное обстоятельство приводит к нарушению прав неопределенного круга лиц на безопасность дорожного движения.

Решением Октябрьского районного суда г. Архангельска удовлетворено исковое заявление Приморского межрайонного прокурора к государственному казенному учреждению Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», на него возложена обязанность организовать устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге «Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень» на участке около дер. Боброво в соответствии с нормативными требованиями.

Решение не вступило в законную силу.