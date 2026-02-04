"Севзапдорстрой" огорчал своих работников нерегулярной зарплатой

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершила внеплановую проверку в ООО «Севзапдорстрой», инициированную в связи с обращениями работников. По её результатам в компании выявлена задолженность по заработной плате на общую сумму более 40,5 млн рублей перед 576 работниками, в том числе более 17,4 млн рублей перед работниками, уже расторгнувшими трудовой договор.

В ходе проверки инспектор труда установил, что кроме задолженности по заработной плате, работодатель допустил нарушения требований охраны труда.

Работодателю выданы предписания об устранении выявленных нарушений и о выплате задолженности по заработной плате. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Материалы проверки переданы в следственные органы.

Руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Алексей Хоробров: «Соблюдение сроков и полноты выплаты заработной платы находится на особом контроле инспекции. Нарушение указанных требований влечет привлечение к административной ответственности в виде штрафа на сумму до 50 000 руб., а в случае невыплаты заработной платы свыше двух месяцев может наступить уголовная ответственность».

 

10 апрель 14:11 | : Скандалы

