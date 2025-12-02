В Архангельске судремонтникам погасили долги по зарплате

В результате принятых мер Межрегиональной территориальной государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе  выплачена задержанная заработная плата 179 работникам ООО «Лая-Девелопмент».

На основании поступившей информации о наличии задолженности по заработной плате за вторую половину февраля 2026 года инспекцией в компанию – должник было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства, а также запрос о предоставлении сведений о задолженности.  Организовано взаимодействие с региональными органами власти.

По результатам взаимодействия погашена задолженность по заработной плате 179 работникам на общую сумму 8004 тыс. рублей. Обществом в инспекцию представлены документы, подтверждающие выплату заработной платы.

Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Илья Тильман: «Инспекция обращает внимание работодателей, что несоблюдение установленного порядка расчетов с сотрудниками, в том числе нарушение сроков, закрепленных в трудовых договорах или локальных актах, является основанием для привлечения к административной ответственности с наложением штрафа до 50 тысяч рублей. При задержке выплат на срок более двух месяцев материалы могут быть переданы в следственные органы для решения вопроса об уголовной ответственности виновных лиц».

 

04 апрель 09:39 | : Экономика

