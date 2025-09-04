Вверх
"Севзапдорстрой" обижал своих работников зарплатой

В результате принятых мер Гострудинспекцией в Архангельской области и Ненецком автономном округе восстановлены права 24 работников ООО «Севзапдорстрой». 

На основании информации о наличии задолженности по заработной плате, полученной из Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, инспекцией в компанию – должник было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства, а также запрос о предоставлении сведений о задолженности. 

По результатам взаимодействия погашена задолженность по заработной плате 24 работникам на сумму 1139 тыс. рублей.

Обществом в инспекцию представлены подтверждающие документы.

Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Илья Тильман: «Вопрос соблюдения сроков и полноты выплаты и заработной платы на предприятиях региона является приоритетным и стоит на особом контроле. Инспекция напоминает, что нарушение указанных требований влечет привлечение к административной ответственности в виде штрафа на сумму до 50 000 руб., а в случае невыплаты заработной платы свыше 2 месяцев может наступить уголовная ответственность».

06 ноябрь 16:44 | : Происшествия

