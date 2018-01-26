Архангельская фирма "ТехноВЭЛ" задолжала сотрудникам миллионы

При рассмотрении обращения работника, поступившего в Гострудинспекцию в Архангельской области и Ненецком автономном округе, была выявлена задолженность по заработной плате более 23 млн. рублей перед 104 работниками ООО «ТехноВЭЛ».

На основании поступившей информации о наличии задолженности по заработной плате инспекцией в отношении организации-должника предприняты меры реагирования. Организовано взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти Архангельской области и правоохранительными органами.

По инициативе Гострудинспекции вопрос задолженности рассмотрен на заседании межведомственной комиссии Архангельской области по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате. Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ за невыплату заработной платы.

В результате взаимодействия с работодателем и принимаемых Гострудинспекцией мер погашена задолженность по заработной плате перед тремя работниками на сумму 950 тыс. рублей. Совокупный объем частично погашенной в 2025 году задолженности составил 4 млн 109 тыс. рублей перед 104 работниками. Организацией в инспекцию представлены подтверждающие документы.

При этом в организации по-прежнему сохраняется общая задолженность по заработной плате перед 97 работниками на общую сумму 22 млн. 833 тыс. рублей.

Ситуация с выплатой заработной платы в ООО «ТехноВЭЛ» остается на контроле Гострудинспекции, Правительства области и правоохранительных органов.