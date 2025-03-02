Архангельская компания со стремным названием держала сотрудников в черном теле

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершила внеплановую проверку ООО «ОФШОР», инициированную после обращения работников о задержке заработной платы свыше одного месяца.

В ходе проверки подтверждены нарушения сроков выплаты заработной платы, выявлена задолженность за период с ноября 2024 г. по январь 2025 г. на общую сумму более 228 тыс. рублей. Факты подтверждены документами, представленными работодателем.

По результатам проверки ООО «ОФШОР» выдано предписание об устранении нарушения обязательных требований трудового законодательства и выплате заработной платы. Решается вопрос о привлечении организации к административной ответственности.

Инспекция напоминает, что работодатель обязан выплачивать заработную плату в сроки, установленные трудовым договором или локальным нормативным актом, за нарушение указанных требований юридическое лицо может быть привлечено к ответственности в виде административного штрафа на сумму до 50 000 руб. За нарушение сроков выплаты заработной платы свыше двух месяцев предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 145.1 УК РФ .

Алексей Хоробров, руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе: «Гострудинспекция продолжает держать на контроле ситуацию с задержками выплаты заработной платы в регионе и призывает работников сообщать в инспекцию о подобных нарушениях».