Работников судоремонтной компании из Поморья наконец-то осчастливили зарплатой

В Гострудинспекцию в Архангельской области и Ненецком автономном округе поступили обращения работников судоремонтной компании о задолженности по заработной плате.

Инспектором труда установлено, что ООО «Норд» допущено образование задолженности по зарплате перед работниками за период с ноября по декабрь 2024 года. Гострудинспекцией в Архангельской области и Ненецком автономном округе проведен комплекс профилактических мероприятий, в адрес работодателя было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства.

В результате взаимодействия инспекции труда со судоремонтной компанией, 9 работникам выплачена задержанная зарплата в размере 734,54 тыс. рублей, долг по оплате труда погашен полностью.

Алексей Хоробров, руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Напоминаем о необходимости соблюдения требований трудового законодательства, соблюдения сроков выплаты заработной платы установленных трудовым договором или локальным нормативным актом (ст. 136 ТК РФ). За нарушение указанных требований юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 50 000 рублей.»