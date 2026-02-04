Мусорная реформа в Холмогорском округе завалена снегом

Представители Народного фронта продолжают мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки региона. В декабре 2025 года в Поморье утвердили новую схему обращения с отходами. На этот раз мы увидели, как “красивые отчеты” чиновников выживают в реалиях труднодоступных территорий.



Точка проверки: деревня Ичково Холмогорского округа, где проживает 200 человек.



По документам здесь должна быть станция перегрузки ТКО. Но на деле – чистое поле: ни ограждений, ни навеса, ни твёрдого покрытия, ни намёка на работы. Да и место выбрано странное – совсем рядом с жилыми домами (а до них должно быть не менее 500 метров).



Ситуация в других округах – не лучше. Многие объекты в области не отвечают закону. Их размещают либо на месте старых незаконных свалок, либо на полигонах, чья мощность давно исчерпана.



Но у станций перегрузок должно быть твердое водонепроницаемое основание, забор и навес для защиты мусора от осадков и весовой контроль. В нашем регионе – это пока лишь мечты.



Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Общественники требуют обязать региональное минприроды устранить нарушения.





