В Каргополе ликвидировали дымящуюся свалку

После сигнала Народного фронта в дачном посёлке Урочище Соснино Каргопольского округа убрали несанкционированную свалку.



Напомним, горбыль, щепа, опилки и бытовые отходы постоянно загорались от порывов ветра или перманентно тлели в течение пяти последних лет.



Жители поселения попросили НФ помочь решить проблему.



После выезда на место и оценки ситуации мы обратились в прокуратуру Архангельской области. Помимо этого, вопрос взял на контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин.



В итоге опасное захламление ликвидировали.



Эксперты Народного фронта продолжают мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки на нелегальных свалках и официальных полигонах Поморья.