В Архангельской области пять лет тлеет мусорная свалка

По обращению северян представители Народного фронта выехали в Каргопольский округ. Здесь рядом с дачным посёлком Урочище Соснино горит несанкционированная свалка отходов лесопиления.

На нелегальную помойку свозят не только опилки, горбыль, рейки, кору и щепу, но и залежи бытового мусора: покрышки, остатки стройматериалов, куски и обломки от старых аварийных деревяшек.

Более пяти лет всё это либо перманентно тлеет, либо загорается с новой силой и медленно затухает, в зависимости от порывов ветра. Получается, местные надзорные органы или не знают о проблеме, или обходят ее стороной, или не могут решить вопрос без вмешательства со стороны.

Представители президентского движения обратились в региональную прокуратуру. Требуем провести проверку и привлечь к ответственности нарушителей природоохранного законодательства.

Эксперты Народного фронта продолжают мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки на нелегальных свалках и официальных полигонах Поморья. Подробности – скоро! 

01 декабрь 16:19 | : Скандалы

