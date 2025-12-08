В Архангельской области пять лет тлеет мусорная свалка

По обращению северян представители Народного фронта выехали в Каргопольский округ. Здесь рядом с дачным посёлком Урочище Соснино горит несанкционированная свалка отходов лесопиления.



На нелегальную помойку свозят не только опилки, горбыль, рейки, кору и щепу, но и залежи бытового мусора: покрышки, остатки стройматериалов, куски и обломки от старых аварийных деревяшек.



Более пяти лет всё это либо перманентно тлеет, либо загорается с новой силой и медленно затухает, в зависимости от порывов ветра. Получается, местные надзорные органы или не знают о проблеме, или обходят ее стороной, или не могут решить вопрос без вмешательства со стороны.



Представители президентского движения обратились в региональную прокуратуру. Требуем провести проверку и привлечь к ответственности нарушителей природоохранного законодательства.



Эксперты Народного фронта продолжают мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки на нелегальных свалках и официальных полигонах Поморья. Подробности – скоро!