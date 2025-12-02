Поселок Светлый стал Мрачным от смрада из очистных сооружений

В Народный фронт пришло видео из посёлка Светлый Холмогорского округа, где проживает 815, а летом – почти 2000 человек.

Больше трёх лет селяне задыхаются от фекалий. Причина – неработающие КОС, построенные ещё в прошлом веке.

Из-за разрывов в трубах канализационные стоки не доходят до станции биологической очистки (СБО). Зато выходят наружу и образуют болото, которое за эти годы так разрослось, что уже заливает дорогу к огородам и жилым домам.

На здании СБО – замок, крыша просела, колодцы забиты, настилы сгнили, а лотки для стоков заросли грязью. И хотя много лет стоит страшная вонь, откачивать канализацию и ремонтировать сети не спешат. В “Светлоозерской управляющей организации” и местной администрации о проблеме знают, но говорят, что желающих чинить очистные нет.

Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Требуем провести проверку и наказать нарушителей экологического законодательства.

03 апрель 15:06

