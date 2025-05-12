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Свалки мусора убивают белый гриб в лесах Архангельской области

В Народный фронт пришло видео от подписчика. Знаменитые Красноборские леса с белым мхом, заваливают мусором. 

Жители села обращались в местную администрацию, но результата нет. Отходы не вывозятся, виновных в превращении заповедной тайги в помойку не наказывают. 

В селе Верхняя Уфтюга, откуда пришёл зов о помощи, живёт более 400 человек, в Красноборском районе - одиннадцать с половиной тысяч человек. 

Если посчитать всех любителей супа из белых грибов, то пострадавших намного больше, ведь именно в этих заповедных местах собирают урожай любители "тихой" охоты со всей области и соседних регионов. 

Народный фронт обратился в областную прокуратуру с требованием привлечь к ответственности нарушителей экологического законодательства.

 

19 июнь 18:06 | : Скандалы

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