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Онежская Поньга из-за равнодушия властей превращается в территорию вселенской тоски

В Народный фронт обратились жители левого берега посёлка Поньга Онежского округа, где проживает около тысячи человек и в основном одни пенсионеры. Люди более трех лет стучатся в двери чиновников с жалобами на управляющие компании, но реакции нет. Ни от кого.

Общественники выехали на место и убедились: здесь не зря бьют тревогу, ведь повсюду – запустение и ужасная вонь. И хотя жильцы исправно платят управляйкам за содержание домов, дворовые помойницы не чистятся, мостки давно прогнили, крыльца обрушаются, выгребные ямы не откачиваются, колодцы не закрыты, а дренажные канавы намертво заросли травой.

Народный фронт обратился в администрацию Онежского округа и в региональную прокуратуру. Требует проверить работу управляющих компаний, наказать виновных и обеспечить людям нормальные условия жизни. 

18 июль 12:30 | : Скандалы

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