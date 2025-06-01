Онежская Поньга из-за равнодушия властей превращается в территорию вселенской тоски

В Народный фронт обратились жители левого берега посёлка Поньга Онежского округа, где проживает около тысячи человек и в основном одни пенсионеры. Люди более трех лет стучатся в двери чиновников с жалобами на управляющие компании, но реакции нет. Ни от кого.



Общественники выехали на место и убедились: здесь не зря бьют тревогу, ведь повсюду – запустение и ужасная вонь. И хотя жильцы исправно платят управляйкам за содержание домов, дворовые помойницы не чистятся, мостки давно прогнили, крыльца обрушаются, выгребные ямы не откачиваются, колодцы не закрыты, а дренажные канавы намертво заросли травой.



Народный фронт обратился в администрацию Онежского округа и в региональную прокуратуру. Требует проверить работу управляющих компаний, наказать виновных и обеспечить людям нормальные условия жизни.