Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дачный поселок под Архангельском 20 лет задыхается в нечистотах

В Народный фронт обратилась председатель СНТ “Ильма” Наталья Надеева, где на 1200 участках проживает около 2500 человек. Постоянные жители и дачники вот уже двадцать лет страдают от канализационных стоков, идущих с территории бывшего военного городка.

Дышать здесь невыносимо, особенно в жару. Люди неоднократно обращались к чиновникам всех уровней, но получают в ответ одни отписки, а канализационные фонтаны по-прежнему бьют ключом, затапливая дома и участки. При этом фекальные ручьи круглый год стекают в реку Юрас и не замерзают даже зимой.

Администрация Приморского округа, на территории которого расположено СНТ, бездействует. А МУП “Водоочистка”, в концессии которого находятся здешние коммунальные сети, откачивает колодцы через раз, а то и вовсе игнорирует жалобы дачников.

Народный фронт обратился в региональную прокуратуру. Требует наказать нарушителей природоохранного законодательства и заставить чиновников навести порядок на территории садоводческого товарищества. 

21 июль 11:26 | : Скандалы

Главные новости


Не время отдыхать. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Без Ларисы. Определились кандидаты в губернаторы Архангельской области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (274)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20