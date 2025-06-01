Дачный поселок под Архангельском 20 лет задыхается в нечистотах

В Народный фронт обратилась председатель СНТ “Ильма” Наталья Надеева, где на 1200 участках проживает около 2500 человек. Постоянные жители и дачники вот уже двадцать лет страдают от канализационных стоков, идущих с территории бывшего военного городка.



Дышать здесь невыносимо, особенно в жару. Люди неоднократно обращались к чиновникам всех уровней, но получают в ответ одни отписки, а канализационные фонтаны по-прежнему бьют ключом, затапливая дома и участки. При этом фекальные ручьи круглый год стекают в реку Юрас и не замерзают даже зимой.



Администрация Приморского округа, на территории которого расположено СНТ, бездействует. А МУП “Водоочистка”, в концессии которого находятся здешние коммунальные сети, откачивает колодцы через раз, а то и вовсе игнорирует жалобы дачников.



Народный фронт обратился в региональную прокуратуру. Требует наказать нарушителей природоохранного законодательства и заставить чиновников навести порядок на территории садоводческого товарищества.