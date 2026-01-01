Вверх
Новогоднее Поморье. В кромешной тьме провели каникулы 500 северян

В Народный фронт пришло видео от подписчиц из Няндомского округа. Посёлок Заозёрный, где проживает 367 человек, и деревня Кузьминская (134 жителя) встретили январь в кромешной тьме.

В первой декаде без отключений не было ни дня, уверяют селяне. А ведь у большинства из них на электричество завязан абсолютно весь быт: нет света – нет воды и тепла, нельзя приготовить пищу, сделать уроки, связаться с родными. Даже скорую не вызвать!

Вместе с людьми страдает и дорогое оборудование: из строя выходят электрокотлы и насосы, обогреватели, стиральные машины и другая жизнеобеспечивающая техника.

Северяне обращались в управляющие компании и к окружным властям, но за эксплуатацию электрохозяйства отвечает компания-монополист. 25 января жители муниципалитета вновь остались без света. Когда прекратятся эти сбои – неизвестно.

Народный фронт направил запрос в областную прокуратуру и региональное министерство ТЭК и ЖКХ. Требуем провести ревизию сетей и проверить, как ресурсники, обеспечивающие округ электричеством, получили паспорта готовности к зиме.

26 январь 12:03 | : Скандалы

