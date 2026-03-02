И не дышать: озеро в Пинежском округе утопает в нечистотах

В Народный фронт пришло видео из посёлка Сия Пинежского округа, где проживает 1217, а летом – до 3000 человек.

На кадрах – озеро Бережное в коричневых разводах. Мутные пятна на водоёме, из которого жителей обеспечивают питьевой водой, – это не ил и не ржавчина. Это отходы жизнедеятельности. По мнению селян, фекальные ручьи текут в озеро из-за сбоев в работе КОС, построенных всего 7 лет назад за 36 миллионов рублей.

И все эти семь лет местные жители с жалобами на вонь и грязную воду обивают пороги муниципальных властей. Прошлой весной к ручьям из нечистот даже привозили главу округа Людмилу Колик. Но прошёл ещё год, и ничего не изменилось.

Народный фронт обратился в региональную прокуратуру. Просим проверить ситуацию и привлечь к ответственности нарушителей природоохранного законодательства.

31 март 16:21

