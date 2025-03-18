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Варавино - не Венеция. Окраина Архангельска утопает в грязной жиже

В Народный фронт пришло видео от жителей округа Варавино-Фактория. Это не озеро, не пруд, не искусственный водоём и даже не затопленная лесная поляна. Так в последние 30 лет выглядит дорога на улице Почтовой между домами 24 и 26.

И так каждую распутицу, с коротким перерывом на засушливое лето. Помимо жильцов двух пятиэтажек, а это порядка 500 человек, и работников воинской части, дорогой пользуются ученики школы № 30 и воспитанники детского сада № 173, их родители и наставники. Точнее, не пользуются, а обходят стороной.

Люди жаловались в управляющую компанию, но ответ один – идите лесом или в обход, ведь здесь – неправильно смонтированная ливнёвка с колодцем обратного действия. Раньше так и делали – обходили реку через ближайшую лесополосу, но теперь там ходят машины, а мамы с колясками по 20 минут вынуждены преодолевать лужу с других сторон. 

Народный фронт обратился в мэрию Архангельска. Требует откачать воду и починить инженерные сети. 

21 апрель 17:17 | : Скандалы

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