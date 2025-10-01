Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В центре Онеги царит мрак в темное время суток

В Народный фронт пришло “красноречивое” видео от подписчицы из Онеги, где проживает почти 20 тысяч человек. На кадрах ничего не видно, ведь идёт вечерняя съемка.

В километре от районной администрации, а именно – на улице Пешкова, как минимум восемь последних лет нет ни малейшего уличного освещения. Столбы стоят, но светильники не горят.

В итоге жители 12 домов вынуждены добираться до мусорного контейнера, колонки с водой и ближайшего магазина практически на ощупь. Вот почему налобные фонари здесь норма: не дань моде или желание выделиться, а всего лишь способ выжить.

Особенно в темноте тяжело детям, идущим в школу и обратно, ведь помимо отвратительной дороги, на пути в кромешной тьме могут подстерегать не только стаи бездомных собак, но даже волки.

На многолетние жалобы жителей администрация города никак не реагирует, как и власти всего Онежского округа.

Народный фронт обратился в региональную прокуратуру. Просит заставить местных чиновников привести освещение на улице Пешкова в порядок. 

14 ноябрь 14:53 | : Скандалы

Главные новости


«Я не разваливал СССР». И другие откровения Юрия Барашкова
"Сказки про русскую революцию" вместо "хроник". Мнение историка

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (194)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20