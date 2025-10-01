В центре Онеги царит мрак в темное время суток

В Народный фронт пришло “красноречивое” видео от подписчицы из Онеги, где проживает почти 20 тысяч человек. На кадрах ничего не видно, ведь идёт вечерняя съемка.



В километре от районной администрации, а именно – на улице Пешкова, как минимум восемь последних лет нет ни малейшего уличного освещения. Столбы стоят, но светильники не горят.



В итоге жители 12 домов вынуждены добираться до мусорного контейнера, колонки с водой и ближайшего магазина практически на ощупь. Вот почему налобные фонари здесь норма: не дань моде или желание выделиться, а всего лишь способ выжить.



Особенно в темноте тяжело детям, идущим в школу и обратно, ведь помимо отвратительной дороги, на пути в кромешной тьме могут подстерегать не только стаи бездомных собак, но даже волки.



На многолетние жалобы жителей администрация города никак не реагирует, как и власти всего Онежского округа.



Народный фронт обратился в региональную прокуратуру. Просит заставить местных чиновников привести освещение на улице Пешкова в порядок.