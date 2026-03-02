Прокуратура Ленского района заставила сделать вход в поликлинику доступным инвалидам

Прокуратурой Ленского района проведена проверка исполнения законодательства о защите инвалидов и маломобильных групп населения.

Установлено, что в здании поликлиники ГБУЗ АО «Яренская центральная больница», которое посещают в том числе маломобильные граждане, не соблюдались требования ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В том числе вход в здание при наличии перепада высот не был оборудован пандусом.

С целью устранения указанных нарушений прокуратурой Ленского района главному врачу учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого доступность здания для инвалидов и маломобильных групп населения восстановлена, пандус установлен.