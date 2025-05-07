Вельскую сортивную школу перенастроили для нужд маломобильных граждан

В ходе проверки прокуратурой Вельского района выявлены нарушения прав инвалидов и маломобильных групп населения на доступность объектов социальной инфраструктуры – здания МБУ ДО «Вельская спортивная школа» и физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Вельске.

С целью устранения нарушений прокурором приняты меры прокурорского реагирования – главе Вельского муниципального района внесено представление, в суд предъявлено исковое заявление об обязании бюджетного учреждения устранить нарушения.

В рамках исполнения принятых мер права инвалидов и маломобильных групп восстановлены, доступность в здания обеспечена – установлены информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений для людей с нарушением зрения и тактильные или тактильно-звуковые схемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений. Кроме этого, оборудованы универсальные кабины уборных, места в раздевальных, ванных и душевых для инвалидов.



