В детсаду Северодвинска нарушались права маломобильных детей

Прокуратурой города Северодвинска проведена проверка исполнения законодательства о защите инвалидов и маломобильных групп населения.

Установлено, что в МБДОУ «Детский сад № 87 «Моряночка» комбинированного вида», которое посещают в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, не соблюдаются требования статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Корпуса учреждения не оснащены вывеской с названием организации, графиком работы, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, входы в здания при наличии перепада высот не оборудованы пандусом.

С целью устранения указанных нарушений прокурор города обратился в интересах неопределенного круга лиц в Северодвинский городской суд с требованием о возложении на образовательное учреждение обязанности организовать установку соответствующих информационных табличек, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, обеспечить беспрепятственный доступ в здания для маломобильных групп населения в соответствии с нормативными требованиями.

Решением Северодвинского городского суда требования прокурора удовлетворены. С принятым судебным актом не согласился ответчик, ссылаясь на отсутствие финансирования на эти цели.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда от 03.06.2025 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора города.