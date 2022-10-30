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Прокуратура заставила власти Ленского района сделать пандусы в музей и библиотеку

Прокуратурой Ленского района по результатам проверки законности в сфере защиты прав инвалидов в деятельности МБУК «Яренский краеведческий музей» и МБУ «Ленская межпоселенческая библиотека» выявлены нарушения требований федерального законодательства при обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Установлено, что крыльцо при входе в здания муниципальных учреждений не оборудованы пандусом с поручнем или другим подъемным средством для маломобильных групп населения. Кроме того, на входах отсутствует информационная мнемосхема, нет тактильных полос и порогов с желтой окраской, на дверях нет яркой контрастной маркировки, тем самым не реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятия для обеспечения беспрепятственного движения лицам, являющимся инвалидами колясочниками и инвалидами по зрению.

Указанный факт послужил основанием для внесения прокурором в адрес руководителей учреждений представлений об устранении нарушений закона, которые удовлетворены, выявленные нарушения устранены.

08 декабрь 09:25 | : Скандалы

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