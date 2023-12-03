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Холмогорская ЦРБ оказалась надоступной для маломобильных пациентов

По результатам проверки исполнения ГБУЗ АО «Холмогорская центральная районная больница» законодательства о социальной защите инвалидов прокуратурой Холмогорского района выявлены нарушения при обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры.

Установлено, что главный вход в здание поликлиники и внутренние помещения медицинского учреждения оборудованы специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа, не отвечающими установленным требованиям, отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели, визуального, тактильного, радио- или звукового информирования для граждан с ограниченными возможностями здоровья.  

Нарушения прав граждан с ограниченными возможностями на доступную среду послужили поводом для возбуждения прокуратурой Холмогорского района в отношении ГБУЗ АО «Холмогорская центральная районная больница» дела об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг).

Постановлением территориального органа Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по результатам рассмотрения постановления прокуратуры района медицинское учреждение привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. 

(фото с https://rus-osetia.ru) 

28 декабрь 09:20 | : Скандалы

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