Холмогорская ЦРБ оказалась надоступной для маломобильных пациентов

По результатам проверки исполнения ГБУЗ АО «Холмогорская центральная районная больница» законодательства о социальной защите инвалидов прокуратурой Холмогорского района выявлены нарушения при обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры.

Установлено, что главный вход в здание поликлиники и внутренние помещения медицинского учреждения оборудованы специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа, не отвечающими установленным требованиям, отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели, визуального, тактильного, радио- или звукового информирования для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Нарушения прав граждан с ограниченными возможностями на доступную среду послужили поводом для возбуждения прокуратурой Холмогорского района в отношении ГБУЗ АО «Холмогорская центральная районная больница» дела об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг).

Постановлением территориального органа Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по результатам рассмотрения постановления прокуратуры района медицинское учреждение привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.