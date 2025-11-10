Вверх
В Яренске издевались над больным онкологией

Прокуратурой Ленского района проведена проверка по обращению 59-летнего жителя села Яренск, страдающего онкологическим заболеванием.

Установлено, что в связи с указанным заболеванием заявитель проходит длительное лечение в медицинских учреждениях области, в том числе в ГБУЗ АО «Яренская центральная районная больница», и является неработающим пенсионером.

При этом лечащим врачом один из больничных листов заявителя необоснованно закрыт в связи с выходом на работу, следствием чего стало неполучение больным пособия по временной нетрудоспособности в период с марта по июнь текущего года.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района главному врачу ГБУЗ АО «Яренская центральная районная больница» внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, выдан дубликат больничного листа, на основании которого отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу заявителю выплачено пособие на сумму свыше 200 тыс. рублей. 

 

10 ноябрь 08:34 | : Скандалы

