В Архангельске улица Розы Шаниной превратилась в полосу препятствий

По просьбам горожан Народный фронт побывал на улице Розы Шаниной. Проезжая часть на стратегической дороге, соединяющей Архангельск с Северодвинском, Москвой и другими городами, буквально испещрена рытвинами и ямами.



Интенсивность движения здесь – 30 тысяч автомобилей в сутки! И хотя протяженность участка всего 320 метров, преодолевать его приходится с неимоверным трудом. Отсюда и постоянные пробки.



Мы проверили пять жалоб и убедились: после схода снега правая полоса – настоящий полигон препятствий. Из-за дыр на полотне водители вынуждены лавировать между колдобин и ухабов, создавая риск ДТП. По краям дороги – огромные многочисленные ямы, а по центру – куски подвески, оторванные в пути.



Жалобы людей в департамент транспорта остаются без ответа. Народный фронт обратился к главе Архангельска Дмитрию Мореву. Просят дать поручение привести дорогу в проезжее состояние.





