Очнись, "ЭкоИнтегратор"! В Архангельске мусорная реформа тонет в формализме

Народный фронт продолжает мониторинг системы обращения с ТКО. И хотя реформе – седьмой год, ситуация остаётся критической не только в глубинке, но и в областном центре.



Мы проверили контейнерные площадки на Розы Люксембург, 12 и 57, Урицкого, 27, Ломоносова, 7/1 и 90, Почтовой, 13 и Новгородском, 4.



Часть из них не оборудована: ограждений, твёрдых водонепроницаемых покрытий и тропинок к мусоркам нет, а местами, например, на Розы Люксембург, 57 и Урицкого, 27, желающие подойти к контейнерам и вовсе рискуют быть сбитыми на проезжей части. Большинство площадок завалено кучами грязного снега. Всё это тает и течет под контейнеры.



Есть и оборудованные площадки, но они не отвечают СанПиН: дезинфекция и дератизация не проводятся, контейнеры не моются, и даже при пустых баках стоит невыносимая вонь.



Народный фронт обратился в мэрию города. Требует обязать собственников привести площадки в порядок.





