Водители Архангельска просят убрать “горлышко” на Окружном шоссе

В Народный фронт обратились водители областного центра. С 2025 года на Окружном шоссе сделали четыре полосы, ведь интенсивность потока здесь превышает 30 тысяч автомобилей в сутки. Но напротив одноименного ТЦ движение переходит в две полосы. Причина банальна – дорогу сужает опора ЛЭП.



В этой “пробке из прошлого” в самом сердце промузла стоят и легковушки, и тяжелые фуры, и техника крупных предприятий, и такси в аэропорт. Люди стучались во все двери: от мэрии до прямой линии Президента. Но опора и ныне там.



Народный фронт уверен: интересы 30 тысяч автомобилистов важнее технических сложностей по переносу столба. Активисты обратились в профильные министерства правительства Архангельской области. Просят переместить опору ЛЭП и расширить дорогу до четырёх полос.



Столица региона не должна задыхаться в “бутылочном горлышке”.