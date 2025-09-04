Народный фронт нашел в Архангельске убийцу автомобилей

Из-за многочисленных жалоб горожан представители Народного фронта проверили дорогу, идущую от улицы Партизанской до деревни Повракульская.



И если на территории Приморского округа ямочный ремонт дороги выполнен в этом году, то до знака с указанием Повракульской – настоящее поле с минными кратерами. Полтора километра огромных ухабов и ям, ведущих к деревням, где проживает более 500 человек.



️Машины ломаются, водители возмущаются! Во время нашего рейда мы увидели сразу два повреждённых автомобиля: у одного отвалилась тяга, а у другого – пробиты два колеса. Такой путь к дому и на дачу не только опасен для жизни и здоровья, но и чреват колоссальными убытками для автовладельцев.



Народный фронт обратился в администрацию Архангельска. Общественники требуют последовать примеру властей Приморского округа и срочно провести ямочный ремонт опасной дороги, ведь скоро зима.