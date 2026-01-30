Архангелогородцы жалуются на суженные дороги

В Народном фронте – шквал звонков от горожан. С приходом весны уборка областного центра, где проживает около 300 тысяч человек, по традиции не выдерживает никакой критики. Мезенское дорожное управление, выигравшее контракт на содержание дорог за 540 миллионов рублей, не справляется с его исполнением.



Дороги Архангельска вновь превратились в полосу препятствий. Из-за огромных отвалов на обочинах проезжая часть сузилась настолько, что две машины просто не могут разъехаться. Итог – опасные ситуации и риск застрять в снежной каше прямо в центре города.



Пока управляющие компании и подрядчик по уборке дорог игнорируют свои обязанности, дворы и улицы тонут в “грязевых ваннах” из талого снега и жижи. Терпеть такое “комфортное Поморье” горожане устали. Как и жаловаться в УК и подрядчику, ведь поданные заявки не меняют ситуацию.



Народный фронт обратился в департамент муниципального контроля мэрии Архангельска. Требуем обязать МДУ расчистить основные магистрали и обеспечить полный вывоз снега с улиц, а не просто перекладывание его с места на место. Пора привести город в порядок!