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Жители и гости Северодвинска рискуют свернуть себе шеи на Кудемском шоссе

По жалобам жителей Северодвинска эксперты Народного фронта проверили состояние дороги на въезде в деревню Лахта и далее по Кудемскому шоссе.

 Они убедились, что размеры проезжей части здесь не только не отвечают ГОСТу, но и подвергают опасности участников движения.

 Ширина каждой из двух полос – на полтора метра уже допустимой и вместо требуемых 3,75 метра составляет всего 2,25 метра. В итоге водители вынуждены съезжать на обочину, чтобы избежать столкновения со встречным транспортным потоком. Зимой ситуацию ещё больше усугубят гололёд и снежные накаты по краям проезжей части.

 Народный фронт обратился в минтранс Поморья, в ведении которого находится магистраль. Фронтовики требуют привести данный отрезок шоссе в нормативное состояние и обеспечить безопасность участников дорожного движения.

23 октябрь 10:10 | : Скандалы

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