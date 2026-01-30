В Архангельске начинается громкий уголовный процесс в сфере больничного питания

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца и фактического руководителя трех коммерческих организаций, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, бенефициар и владелец трех обществ с ограниченной ответственностью в период с 12.12.2016 по 14.03.2022, в целях получения систематического дохода путем исключения из рациона пациентов специализированного продукта – сухой белковой композитной смеси в рамках исполнения государственных контрактов по организации лечебного питания пациентов в четырех медицинских учреждениях Архангельской области совершил хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере на сумму свыше 28 млн рублей.

Ущерб, причиненный в результате совершенных преступлений, обвиняемым добровольно возмещен в ходе предварительного следствия в полном объеме.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных Управлением ЭбиПК УМВД России по Архангельской области, расследовалось Следственным управлением УМВД России по Архангельской области.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска.

(фото с https://www.yaplakal.com)