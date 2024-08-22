Архангельский деловар украл у МинТЭК субсидию на топливо

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего директора организации, осуществляющей оптовую торговлю древесиной и лесоматериалами, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый в период с 01 января 2022 года по 20 февраля 2024 года обманным путем, используя подложные документы о завышении затрат на приобретение лесопродукции, получил от министерства топливно-энергетического комплекса Архангельской области средства субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на твердое топливо в размере, завышенном на 2,5 млн рублей.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме, дал признательные показания и возместил причиненный государству ущерб.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.