Экс-чиновник мэрии Архангельска проворачивал махинации с землей

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего чиновника отдела земельных отношений департамента муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Архангельск», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Установлено, что обвиняемый с 01.09.2016 по 01.02.2019, являясь начальником отдела земельных отношений департамента муниципального имущества администрации МО «Город Архангельск», а с 01.02.2019 по 10.04.2020 – заместителем начальника данного отдела, зная, что в силу своего должностного положения не сможет выполнить требования гражданина по незаконному оформлению права собственности на земельный участок по ул. Береговой в г. Архангельске, путем обмана и злоупотребляя доверием с 2017 по 2020 годы получал от гражданина незаконное вознаграждение, обещая выполнить действия, направленные на получение права собственности.
Полученными денежными средствами в общем размере 1 270 000 рублей экс-чиновник распорядился по своему усмотрению в личных целях.
Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал частично.
Прокурором в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о применении последствий ничтожной сделки и взыскании в доход государства 1 270 000 рублей.
Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.
В отношении гражданина уголовное дело прекращено в июне 2022 года за деятельным раскаянием.