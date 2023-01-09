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Экс-чиновник мэрии Архангельска проворачивал махинации с землей

Прокуратура г. Архангельска  утвердила обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении бывшего чиновника отдела земельных отношений департамента муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Архангельск», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). 

Установлено, что обвиняемый с 01.09.2016 по 01.02.2019, являясь начальником отдела земельных отношений департамента муниципального имущества администрации МО «Город Архангельск», а с 01.02.2019 по 10.04.2020 – заместителем начальника данного отдела, зная, что в силу своего должностного положения не сможет выполнить требования гражданина по незаконному оформлению права собственности на земельный участок по ул. Береговой в г. Архангельске, путем обмана и злоупотребляя доверием с 2017 по 2020 годы получал от гражданина незаконное вознаграждение, обещая выполнить действия, направленные на получение права собственности. 

Полученными денежными средствами в общем размере 1 270 000 рублей экс-чиновник  распорядился по своему усмотрению в личных целях. 

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал частично. 

Прокурором в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о применении последствий ничтожной сделки и взыскании в доход государства 1 270 000 рублей. 

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

В отношении гражданина уголовное дело прекращено в июне 2022 года за деятельным раскаянием. 

25 январь 12:09 | : Скандалы

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