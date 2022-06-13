Замглавы района в Архангельской области присваивал мусорные деньги

Прокурором Вилегодского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации по инфраструктурному развитию, начальника отдела дорожной деятельности, связи и благоустройства МО «Вилегодский муниципальный район», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Установлено, что обвиняемый, в период с 01.04.2020 по 31.07.2020 в рамках исполнения договора на оборудование полигона для твердых бытовых отходов совершил хищение бюджетных средств администрации округа в сумме 180 000 рублей.
Администрацией Вилегодского муниципального округа заявлен гражданский иск о взыскании с бывшего работника указанной суммы.
На имущество обвиняемого наложен арест. Вину в совершении преступления он не признал.
Уголовное дело будет направлено в Вилегодский районный суд для рассмотрения по существу.