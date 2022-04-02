Дело о хищении денег с нацпроекта "Демография" в Мезенском районе направлено в суд

Прокурор Мезенского района Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и управляющего ООО «Белый Дом», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Согласно предъявленному обвинению по результатам открытого аукциона между администрацией МО «Мезенский муниципальный район» и подрядчиком в лице организации ООО «Белый дом» в рамках реализации национального проекта «Демография» и государственной программы «Развитие образования и науки в Архангельской области» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству детского сада в пос. Каменка Мезенского района.
В период с 16.06.2016 по 28.09.2018 обвиняемый дал указание построить на территории детского сада вместо пяти предусмотренных контрактом беседок-веранд более дешевые теневые навесы без проведения их сертификации. В последующем организовал подписание необходимых документов, что позволило ему путем обмана завладеть денежными средствами в сумме 4,9 млн рублей.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил причиненный преступлением ущерб в полном объёме.
Уголовное дело направлено в Лешуконский районный суд для рассмотрения по существу.