Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Механик получил тяжелые травмы на месторождении в НАО

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершила расследование тяжёлого несчастного случая, произошедшего с работником ООО «Буровой инженерный сервис» на Командиршорском нефтяном месторождении в Ненецком автономном округе.

При выполнении работ по монтажу металлоконструкций с применением автокрана 4 февраля 2026 года около 02:00 на строительной площадке во время подъема конструкция потеряла устойчивость и сместилась. В результате этого работник получил множественные переломы.

В ходе расследования несчастного случая были изучены обстоятельства происшествия, опрошены очевидцы и свидетели, а также должностные лица, ответственные за организацию работ.

Основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии надлежащего контроля со стороны руководителя работ и нахождением людей в опасной зоне.

Также пострадавший был допущен к самостоятельной работе без прохождения стажировки и обязательных медицинских осмотров, что является грубым нарушением требований трудового законодательства. 

По материалам расследования решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц и организации к административной ответственности.

Инспекция напоминает о необходимости обеспечения работодателем безопасных условий труда и строгого соблюдения регламентов при выполнении работ повышенной опасности.

Александр Назаров, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Допуск персонала к работам с применением грузоподъёмной техники без обучения по охране труда и стажировки недопустим — это прямой риск для жизни и здоровья людей. Гострудинспекция напоминает работодателям о первостепенной важности обеспечения безопасных условий труда на каждом рабочем месте, а работникам - о необходимости выполнять работы в строгом соответствии с требованиями охраны труда и регламентов технологических процессов.».

19 март 11:49

Главные новости


Почему хотят посадить экс-ректора СГМУ Горбатову
Капут, кирдык, песец. Почти утопия

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (229)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20