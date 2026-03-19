Механик получил тяжелые травмы на месторождении в НАО

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершила расследование тяжёлого несчастного случая, произошедшего с работником ООО «Буровой инженерный сервис» на Командиршорском нефтяном месторождении в Ненецком автономном округе.

При выполнении работ по монтажу металлоконструкций с применением автокрана 4 февраля 2026 года около 02:00 на строительной площадке во время подъема конструкция потеряла устойчивость и сместилась. В результате этого работник получил множественные переломы.

В ходе расследования несчастного случая были изучены обстоятельства происшествия, опрошены очевидцы и свидетели, а также должностные лица, ответственные за организацию работ.

Основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии надлежащего контроля со стороны руководителя работ и нахождением людей в опасной зоне.

Также пострадавший был допущен к самостоятельной работе без прохождения стажировки и обязательных медицинских осмотров, что является грубым нарушением требований трудового законодательства.

По материалам расследования решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц и организации к административной ответственности.

Инспекция напоминает о необходимости обеспечения работодателем безопасных условий труда и строгого соблюдения регламентов при выполнении работ повышенной опасности.

Александр Назаров, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Допуск персонала к работам с применением грузоподъёмной техники без обучения по охране труда и стажировки недопустим — это прямой риск для жизни и здоровья людей. Гострудинспекция напоминает работодателям о первостепенной важности обеспечения безопасных условий труда на каждом рабочем месте, а работникам - о необходимости выполнять работы в строгом соответствии с требованиями охраны труда и регламентов технологических процессов.».