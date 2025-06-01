Электромонтер"Горсвета" выпал из люльки а Архангельске

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе информирует о тяжелом несчастном случае произошедшем 10 июля 2025 года. В районе дома №2 по ул. Никитова в г. Архангельске электромонтер муниципального унитарного предприятия «Горсвет» городского округа «Город Архангельск» при выполнении работ в люльке автоподъемника упал с высоты более 2 метров. В результате падения работник получил множественные переломы костей лица, тяжелую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Наиболее вероятными причинами несчастного случая может быть неудовлетворительная организация производства работ на высоте и неприменение работником средств защиты от падения с высоты.

Работодателем с участием государственного инспектора труда организовано расследование данного несчастного случая.

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе приступила к проведению внеплановой выездной проверки МУП «Горсвет» Архангельска.