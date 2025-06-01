Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Электромонтер"Горсвета" выпал из люльки а Архангельске

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе информирует о тяжелом несчастном случае произошедшем 10 июля 2025 года. В районе дома №2 по ул. Никитова в г. Архангельске электромонтер муниципального унитарного предприятия «Горсвет» городского округа «Город Архангельск» при выполнении работ в люльке автоподъемника упал с высоты более 2 метров. В результате падения работник получил множественные переломы костей лица, тяжелую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Наиболее вероятными причинами несчастного случая может быть неудовлетворительная организация производства работ на высоте и неприменение работником средств защиты от падения с высоты.

Работодателем с участием государственного инспектора труда организовано расследование данного несчастного случая.

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе приступила к проведению внеплановой выездной проверки МУП «Горсвет» Архангельска.

14 июль 18:07 | : Происшествия

Главные новости


«И про баскетбол не забудьте». Депутаты АрхГорДумы за неделю
Быть или не быть? Страсти по школьной форме

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (174)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20