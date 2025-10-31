Вверх
ООО "Фишке" вставили по первое число за травму работника

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего 26 сентября 2025 г с работником  ООО «Фишка». При выполнении работ по возведению временного ограждения для защиты от влаги на территории работник упал с строительного деревянного козла, в результате чего получил множественные тяжелые травмы и был госпитализирован.

Причинами несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ и отсутствие контроля со стороны представителей работодателя.

Одновременно в ООО «Фишка» инспекция провела внеплановую выездную проверку, в ходе которой выявлены нарушения в части не обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

Для устранения выявленных нарушений работодателю выдано  предписание, исполнение которого контролируется инспекцией.

Александр Назаров, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«По результатам расследования несчастного случая и проведенной внеплановой проверки работодатель привлечен к административной ответственности по ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 5.27.1 в виде административного штрафа на общую сумму 75 тыс. руб. Гострудинспекция напоминает работодателям о первостепенной важности обеспечения безопасных условий труда на каждом рабочем месте».

26 ноябрь 15:24

