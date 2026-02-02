Инцидент на сухогрузе в порту Архангельска получил оценку Гострудинспекции

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с членом экипажа сухогруза «Мыс Манорский» ООО «Арктик-Транс» в порту Архангельска.

Утром 28 декабря 2025 г. при выполнении работ по замене грузоподъемных стропов на спасательной шлюпке 60-летний боцман сухогруза «Мыс Манорский» ООО «Арктик-Транс» сорвался с наклонной шлюпочной рамы и упал на палубу с 5-метровой высоты. Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован с тяжелыми травмами.

В ходе расследования несчастного случая были изучены обстоятельства несчастного случая, опрошены очевидцы и свидетели происшествия, а также должностные лица, ответственные за безопасное выполнение работ.

Основной причиной несчастного случая стало неправильное применение средств индивидуальной и коллективной защиты и отсутствие контроля за выполнением работ.

Одновременно в ООО «Арктик-Транс» инспекция провела внеплановую выездную проверку, в ходе которой выявлены нарушения в части обучения и обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Для устранения выявленных нарушений работодателю выдано предписание, возбуждается дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ. Комиссией по расследованию несчастного случая разработаны мероприятия для снижения производственного травматизма.

Александр Назаров, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Гострудинспекция напоминает работникам о необходимости выполнять работы в строгом соответствии с требованиями охраны труда и правилами применения средств защиты, а работодателям о первостепенной важности обеспечения безопасных условий труда на каждом рабочем месте».