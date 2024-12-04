В Архангельске трагически погиб сотрудник Почты России

Гострудинспекцией в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с работником АО «Почта России».

4 декабря 2024 года работник автотранспортного подразделения упал в осмотровую канаву в ремонтном участке организации. В результате полученных травм работник скончался на месте.

В ходе комиссионного расследования изучены обстоятельства происшествия, опрошены очевидцы и свидетели происшествия, а также должностные лица, ответственные за безопасное выполнение работ. Проведен разбор событий, предшествовавших несчастному случаю.

На основании собранных материалов установлена причина несчастного случая: открытые части осмотровой канавы по вине работодателя не были полностью перекрыты переходными мостиками или щитами, что повлекло получение работником тяжелых травм при падении.

Алексей Хоробров, руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Происшествие расследовано инспекцией во взаимодействии с работодателем, отделением Социального фонда РФ, Федерацией профсоюзов и администрацией г. Архангельска. По результатам расследования в отношении виновных лиц возбуждается дело об административном правонарушении».

Инспекция напоминает о необходимости обеспечения работодателем безопасных условий труда.