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В Архангельске трагически погиб сотрудник Почты России

Гострудинспекцией в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с работником АО «Почта России».

 4 декабря 2024 года работник автотранспортного подразделения упал в осмотровую канаву в ремонтном участке организации. В результате полученных травм работник скончался на месте.

 В ходе комиссионного расследования изучены обстоятельства происшествия, опрошены очевидцы и свидетели происшествия, а также должностные лица, ответственные за безопасное выполнение работ. Проведен разбор событий, предшествовавших несчастному случаю.

 На основании собранных материалов установлена причина несчастного случая: открытые части осмотровой канавы по вине работодателя не были полностью перекрыты переходными мостиками или щитами, что повлекло получение работником тяжелых травм при падении.

 Алексей Хоробров, руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Происшествие расследовано инспекцией во взаимодействии с работодателем, отделением Социального фонда РФ, Федерацией профсоюзов и администрацией г. Архангельска. По результатам расследования в отношении виновных лиц возбуждается дело об административном правонарушении».

Инспекция напоминает о необходимости обеспечения работодателем безопасных условий труда.

05 февраль 09:47 | : Происшествия

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