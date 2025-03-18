Гострудинспекция вынесла вердикт по травме рабочего на АЦБК

Гострудинспекцией в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершено расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с работником АО «Архангельский ЦБК».

28 марта 2025 года при следовании к технологическому оборудованию для выполнении работ по обслуживанию работник зацепился ногой за металлические листы загромождавшие проход, в результате чего получил серьезную травму ноги. В результате полученной травмы работник был доставлен в Новодвинскую городскую больницу.

В ходе расследования несчастного случая были изучены обстоятельства несчастного случая, опрошены очевидцы и свидетели происшествия, а также должностные лица, ответственные за безопасное выполнение работ.

На основании собранных материалов были установлены причины несчастного случая: неудовлетворительное состояние проходов в здании, отсутствие освещения и загромождение прохода металлическими листами, а также отсутствия контроля со стороны представителей работодателя.

В отношении виновных лиц по выявленным нарушениям возбуждено дело об административном правонарушении. Комиссией по расследованию несчастного случая разработаны мероприятия для снижения производственного травматизма.

Материалы расследования несчастного случая переданы в правоохранительные органы.

Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе (по охране труда) Александр Назаров: «Инспекция напоминает о необходимости обеспечения контроля за ходом выполнения работ, соблюдением трудовой и производственной дисциплины, правил по охране труда, требований инструкций по охране труда и других документов, обеспечивающих безопасность работ».