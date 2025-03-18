Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Гострудинспекция вынесла вердикт по травме рабочего на АЦБК

Гострудинспекцией в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершено расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с работником АО «Архангельский ЦБК».

28 марта 2025 года при следовании к технологическому оборудованию для выполнении работ по обслуживанию работник зацепился ногой за металлические листы загромождавшие проход, в результате чего получил серьезную травму ноги. В результате полученной травмы работник был доставлен в Новодвинскую городскую больницу.

В ходе расследования несчастного случая были изучены обстоятельства несчастного случая, опрошены очевидцы и свидетели происшествия, а также должностные лица, ответственные за безопасное выполнение работ. 

На основании собранных материалов были установлены причины несчастного случая: неудовлетворительное состояние проходов в здании, отсутствие освещения и загромождение прохода металлическими листами, а также отсутствия контроля со стороны представителей работодателя.

В отношении виновных лиц по выявленным нарушениям возбуждено дело об административном правонарушении. Комиссией по расследованию несчастного случая разработаны мероприятия для снижения производственного травматизма.

Материалы расследования несчастного случая переданы в правоохранительные органы.

 Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе (по охране труда) Александр Назаров: «Инспекция напоминает о необходимости обеспечения контроля за ходом выполнения работ, соблюдением трудовой и производственной дисциплины, правил по охране труда, требований инструкций по охране труда и других документов, обеспечивающих безопасность работ».  

18 апрель 15:26 | : Происшествия

Главные новости


Архангельские депутаты обсудили как выжать из Арктической зоны по максимуму
Ювенальное детство. Юмористическая проза

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (234)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20