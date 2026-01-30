Чиновник из Шенкурска присвоила деньги и рискует сесть на 6 лет

Прокуратурой Шенкурского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей муниципальной служащей администрации Шенкурского муниципального округа, обвиняемой по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия обвиняемая с 01.01.2018 по 14.07.2023 года, используя свое служебное положение, присвоила принадлежащие администрации округа денежные средства, путем направления в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкого автономного округа подложных документов о начислении заработной платы, получив таким способом за указанный период денежные средства в размере более 270 тыс. рублей.

На стадии предварительного следствия обвиняемая вину в совершении преступления признала, возместила в полном объеме причиненный ущерб.  

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. 

Уголовное дело направлено в Виноградовский районный суд для рассмотрения по существу, ведется судебное следствие.   

(фото с https://tambov.sledcom.ru)  

19 март 09:14 | : Скандалы

