В Поморье глава сельского поселения навыписывала себе премий

Прокурор Вельского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей главы сельского поселения Вельского муниципального района, обвиняемой по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что обвиняемая с 28.07.2014 по 25.09.2020, являясь главой одного из сельских поселений Вельского муниципального района, в нарушение требований действующего законодательства, используя свое служебное положение, присвоила бюджетные денежные средства путем издания незаконных распоряжений о выплатах себе премий и иных денежных поощрений на общую сумму свыше 300 тыс. рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме, в ходе предварительного расследования возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело расследовано Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО и направлено в Вельский районный суд для рассмотрения по существу.